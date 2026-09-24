Маррей примет участие в выставочном турнире в честь юбилея академии Надаля

Победитель трёх турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей примет участие в выставочном турнире в честь 10-летнего юбилея академии Рафаэля Надаля в Испании. Об этом Надаль сообщил у себя на странице в социальной сети, опубликовав видео, в котором якобы записывает Маррею голосовое сообщение.

«Привет, Энди! Как дела? Не стал звонить и беспокоить, уверен, ты играешь в гольф. Мы отмечаем 10-летие академии здесь, на Мальорке, это будет 3 октября. Может, в этот день у тебя получится приехать сюда и мы сможем сыграть в гольф перед празднованием? Знаю, ты много тренировался, почти стал профессионалом. Может, я и не могу тренироваться столько же, сколько ты, но всё ещё способен соревноваться, и мы сможем провести хороший матч.

А потом ты пригласишь своих друзей, я – своих, и мы устроим командное соревнование в качестве празднования. Ты не раз тренировался здесь. Скажи, что думаешь по этому поводу, и, если у тебя получится, это будет фантастикой. Надеюсь, у тебя всё хорошо, скоро увидимся», – сказал Надаль.

После этого в ролике показан ответ Маррея на сообщение: «Привет, Рафа! Я в деле».