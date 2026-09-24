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Флавио Коболли потренировался с Янником Синнером в Монте-Карло

Флавио Коболли потренировался с Янником Синнером в Монте-Карло
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Седьмая ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли провёл в Монте-Карло тренировку на одном корте с пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема» Янником Синнером. Фотографии Коболли опубликовал на своей странице в социальной сети.

Фото: Соцсети Флавио Коболли

Фото: Соцсети Флавио Коболли

«Последние приготовления к Кубку Лэйвера», — подписал серию снимков Коболли. На предстоящем Кубке Лэйвера, который пройдёт в Лондоне, итальянец выступит за команду Европы.

На минувшем US Open Коболли дошёл до третьего круга, где уступил Александру Блоксу. Янник Синнер последний раз выходил на корт на официальных турнирах на победном для себя Уимблдоне в июле.

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