Немецкий дуэт Кравиц/Пюц прекратит сотрудничество со следующего сезона

Немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц, выступающие в парном разряде, не будут играть на турнирах в дуэте с сезона-2027. Об этом сообщил Sky Sport со ссылкой на Neue Presse Coburg. Теннисисты планируют доиграть вместе в текущем сезоне: их ждут выступления в Итоговом турнире АТР, а также Кубке Дэвиса. Новым напарником Кравица в парных матчах станет хорватский теннисист Мате Павич.

Кравиц и Пюц выступают в дуэте с 2024-го. Они выигрывали Итоговый турнир АТР в 2024 году. На минувшем US Open они дошли до финала, но в борьбе за титул проиграли Кристиану Харрисону и Нилу Скупски. Вместе немцы не выиграли ни одного турнира «Большого шлема».