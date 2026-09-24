15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Немецкий дуэт Кравиц/Пюц прекратит сотрудничество со следующего сезона

Немецкий дуэт Кравиц/Пюц прекратит сотрудничество со следующего сезона
Комментарии

Немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц, выступающие в парном разряде, не будут играть на турнирах в дуэте с сезона-2027. Об этом сообщил Sky Sport со ссылкой на Neue Presse Coburg. Теннисисты планируют доиграть вместе в текущем сезоне: их ждут выступления в Итоговом турнире АТР, а также Кубке Дэвиса. Новым напарником Кравица в парных матчах станет хорватский теннисист Мате Павич.

Кравиц и Пюц выступают в дуэте с 2024-го. Они выигрывали Итоговый турнир АТР в 2024 году. На минувшем US Open они дошли до финала, но в борьбе за титул проиграли Кристиану Харрисону и Нилу Скупски. Вместе немцы не выиграли ни одного турнира «Большого шлема».

Материалы по теме
Кристиан Харрисон и Нил Скупски стали чемпионами US Open — 2026 в парном разряде
Комментарии