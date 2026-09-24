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«С ней происходит что-то странное». Кейтлин Томпсон – об Арине Соболенко

«С ней происходит что-то странное». Кейтлин Томпсон – об Арине Соболенко
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Основательница американского теннисного журнала «Racquet» Кейтлин Томпсон высказалась о второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко.

«С ней происходит что-то странное. Мне кажется, это более показательно и тревожно, чем проблемы с психологией или психологический блок в полуфинале несколько лет назад, который она в итоге преодолела и поднялась на вершину. Думаю, ей необходимо внести серьёзные изменения», — приводит слова Томпсон Punto de Break.

Арина Соболенко по итогам минувшего US Open — 2026 потеряла первую строчку в рейтинге WTA. Финал турнира стал для белоруски вторым проигранным финалом мэйджора на харде в этом году — в январе она уступила казахстанке Елене Рыбакиной в заключительном матче Australian Open. Последний на данный момент титул в текущем сезоне Соболенко завоевала в марте на турнире категории WTA-1000 в Майами, США.

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