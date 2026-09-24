«Не думаю, что она выиграет ещё турниры «Большого шлема». Томпсон – о Соболенко

Основательница американского теннисного журнала «Racquet» Кейтлин Томпсон считает, что белоруска Арина Соболенко не сможет больше выиграть турнир «Большого шлема».

«Не думаю, что Соболенко выиграет ещё турниры «Большого шлема». Мне кажется, она идёт на спад. Думаю, остальные уже разгадали её игру, поэтому в тяжёлых ситуациях она показала себя очень уязвимой. Знаете, кто не такой? Коко Гауфф. Возможно, она не выигрывает каждый матч и не выходит в каждый финал, но вы знаете, что она будет бороться до конца», — приводит слова Томпсон Punto de Break.

Арина Соболенко по итогам минувшего US Open — 2026 потеряла первую строчку в рейтинге WTA. Финал турнира стал для белоруски вторым проигранным финалом мэйджора на харде в этом году — в январе она уступила казахстанке Елене Рыбакиной в заключительном матче Australian Open. Последний на данный момент титул в текущем сезоне Соболенко завоевала в марте на турнире категории WTA-1000 в Майами, США.