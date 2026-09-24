«Лишь вопрос времени». Макки — о том, станет ли Мирра Андреева первой ракеткой мира

Известный тренер Рик Макки высказался о перспективах чемпионки «Ролан Гаррос» — 2026, пятой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой стать лидером мирового рейтинга.

«Андреева определённо станет первой ракеткой мира. Вспомните, сколько она уже добилась в столь юном возрасте — ей ведь всего 19. Она уже выиграла турнир «Большого шлема», ментально растёт и уж точно не робкого десятка. У неё есть все необходимые для успеха качества, а по мере того как она учится лучше справляться с эмоциями, звание первой ракетки мира становится для этого дерзкого Русского кролика лишь вопросом времени», — написал Макки в социальных сетях.