«Большая честь». Федерер — об открытии на арене Кубка Лэйвера комнаты его имени

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от возвращения на арену, где проводится Кубок Лэйвера, и отреагировал на открытие комнаты в его честь.

«The O2 арена всегда будет для меня особенным местом. У меня столько прекрасных воспоминаний об играх здесь. Конечно, именно здесь я провёл последний матч в карьере в 2022 году. Вернуться четыре года спустя и получить здесь комнату,