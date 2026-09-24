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«Большая честь». Федерер — об открытии на арене Кубка Лэйвера комнаты его имени

«Большая честь». Федерер — об открытии на арене Кубка Лэйвера комнаты его имени
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился впечатлениями от возвращения на арену, где проводится Кубок Лэйвера, и отреагировал на открытие комнаты в его честь.

«The O2 арена всегда будет для меня особенным местом. У меня столько прекрасных воспоминаний об играх здесь. Конечно, именно здесь я провёл последний матч в карьере в 2022 году. Вернуться четыре года спустя и получить здесь комнату,