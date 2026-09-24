Карлос Алькарас рассказал, какого игрока считает лучшим в истории

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории.

«В детстве Надаль был для меня образцом для подражания, тем, на кого я равнялся, но если говорить о цифрах, без сомнения, величайшим теннисистом всех времён является Джокович, потому что он выиграл абсолютно всё, не один, а два раза», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Алькарас принимает участие на Ку