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Карлос Алькарас рассказал, какого игрока считает лучшим в истории

Карлос Алькарас рассказал, какого игрока считает лучшим в истории
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории.

«В детстве Надаль был для меня образцом для подражания, тем, на кого я равнялся, но если говорить о цифрах, без сомнения, величайшим теннисистом всех времён является Джокович, потому что он выиграл абсолютно всё, не один, а два раза», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Алькарас принимает участие на Ку