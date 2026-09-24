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«Скучаю по нему». Карлос Алькарас — о соперничестве с Янником Синнером

«Скучаю по нему». Карлос Алькарас — о соперничестве с Янником Синнером
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о соперничестве с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

«Он выиграл почти всё в начале сезона, конечно, я скучаю по нему. Мне недостаёт его присутствия и матчей с ним, ведь он заставляет меня с каждым днём ​​становиться лучше в профессиональном плане. С каждым нашим матчем наше соперничество крепнет, я просто надеюсь, что мы сможем встретиться в этом году, потому что люди это