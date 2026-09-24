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Клейстерс — о Йович: она напоминает мне Гауфф. Ива скоро будет бороться за ТБШ

Клейстерс — о Йович: она напоминает мне Гауфф. Ива скоро будет бороться за ТБШ
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс рассказала, что настрой американки Ивы Йович напоминает ей Кори Гауфф, а также призналась, что верит в её победу на мэйджорах.

«Что мне в ней нравится, так это её соревновательный дух, который виден и чувствуется, он постоянно подталкивает вперёд. Она постоянно стремится к совершенству. Ива напоминает мне Кори Гауфф. Её образ мышления мне тоже напоминает Кори. Когда Гауфф было 15 лет, и мы видели её на Уимблдоне, если сравнить их, разница в мышечной массе и силе тоже огромна, а в