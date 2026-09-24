Клейстерс — о Йович: она напоминает мне Гауфф. Ива скоро будет бороться за ТБШ

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира бельгийка Ким Клейстерс рассказала, что настрой американки Ивы Йович напоминает ей Кори Гауфф, а также призналась, что верит в её победу на мэйджорах.

«Что мне в ней нравится, так это её соревновательный дух, который виден и чувствуется, он постоянно подталкивает вперёд. Она постоянно стремится к совершенству. Ива напоминает мне Кори Гауфф. Её образ мышления мне тоже напоминает Кори. Когда Гауфф было 15 лет, и мы видели её на Уимблдоне, если сравнить их, разница в мышечной массе и силе тоже огромна, а в