Зверев — о словах в адрес Родман на финале US Open: тот, кто думает, что это флирт — идиот

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о том, что некоторые люди в интернете посчитали, что во время церемонии награждения на US Open он флиртовал с футболисткой и девушкой Бена Шелтона Тринити Родман.

– Некоторые люди в интернете подумали, что вы, возможно, немного флиртовали с Тринити Родман тогда [на US Open]?

— С Тринити Родман?! О нет. Нет. Точно нет. Я люблю Бена, люблю его отца. Люблю всю их семью. Мне довольно сильно нравится Тринити. Так что тот, кто думает, что это был флирт, — идиот (смеётся), — приводит слова Зверева Beanyman News.