«Развлекательная модная тусовка. Это престиж». Марат Сафин — о Кубке Лэйвера

Победитель двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин и его сестра, бывшая первая ракетка мира и победительница US Open — 2007 в парном разряде Динара Сафина обсудили Кубок Лэйвера.

— Марат Мубинович, спрашивают, в Кубке Лэйвера имеет смысл играть?

— Конечно, имеет смысл играть.

— А то, что он в середине сезона, сейчас, перед китайской серией?

— Ну, и чего, он там занимает два-три дня? Развлекательная модная тусовка такая.

— Ну хорошо. А для чего? Просто ради денег, да, получается?

— Ну, я думаю, что деньги там немаловажную роль играют. Это больше как престиж, сделали такой ивент. Вон, видите, сколько они уже вышли, там сфотографировались, показали, какие красивые, костюмы, сыграли два матча. Ну, как ивент, почему бы нет? Такой же есть Кубок Райдера в гольфе, они же оттуда слизали всё. Это такая же история, — сказали теннисисты в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».