Татьяна Прозорова вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Сингапуре

180-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сингапуре. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу (18-я в рейтинге) со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. В её рамках Прозорова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12