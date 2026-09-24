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Татьяна Прозорова — Александра Эала: результат матча 24 сентября, счёт 2:1, 2-й круг турнира в Сингапуре

Татьяна Прозорова вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Сингапуре
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180-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сингапуре. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Филиппин Александру Эалу (18-я в рейтинге) со счётом 4:6, 7:5, 6:3.

Сингапур. 2-й круг
24 сентября 2026, четверг. 13:45 МСК
Татьяна Прозорова
180
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 6
6 		5 3
         
Александра Эала
18
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

Встреча продолжалась 3 часа 9 минут. В её рамках Прозорова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12