Роджер Федерер назвал трёх игроков, чьи выступления на Кубке Лэйвера ждёт больше всего

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, за какими игроками будет больше всего наблюдать на Кубке Лэйвера, а также признался, что считает команду Европы фаворитом турнира.

«Я бы не сказал, что жду какой-то конкретный матч. Мне просто нравится впервые увидеть вживую игроков, которых я раньше никогда не видел. Например, Лёнера Тьена. С нетерпением жду его дебюта на Кубке Лэйвера.

Всегда приятно видеть игру [Карлоса] Алькараса. И ещё, должен сказать, [Александр] Зверев, с его двумя победами на турнирах «Большого шлема» в этом году – включая финал Уимблдона – показал невероятные результаты, и будет здорово снова увидеть его игру вживую.

Команда мира в последние годы показывала действительно сильные результаты, и её определённо не стоит недооценивать, хотя в теории