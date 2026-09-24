«Уверенность, что есть кто-то за спиной». Рафаэль Ходар — о поддержке от семьи

14-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар, входящий в состав команды Европы на Кубке Лэйвера, рассказал, насколько для него важна поддержка семьи.

«Я получаю много поддержки от семьи, от отца. Это люди, которые больше всего обо мне заботятся и хотят для меня лучшего. Они были рядом с самого начала, ещё до того, как я стал теннисистом, и в хорошие, и в плохие моменты. Их поддержка для меня много значит. Она даёт мне уверенность в том, что у меня всегда есть кто‑то за спиной.

Они всегда говорят мне оставаться скромным, работать каждый день и помнить, что в моей игре ещё многое нужно улучшить. Я думаю, что это правильный настрой: думать, что можно продолжать прогрессировать», — приводит слова Ходара пресс-служба Кубка Лэйвера.