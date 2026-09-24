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Александр Зверев: хотим вернуть Кубок Лэйвера в Европу. Сделаем всё возможное

Александр Зверев: хотим вернуть Кубок Лэйвера в Европу. Сделаем всё возможное
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о желании выиграть Кубок Лэйвера — 2026.

«Я люблю этот турнир. Был частью каждой европейской команды, которая выигрывала Кубок Лэйвера. Конечно, мы хотим вернуть Кубок Лэйвера в Европу, попытаться его выиграть. Думаю, у нас здесь лучшие игроки мира. Это особенное чувство — быть частью команды с ними и строить сильную команду. Мы сделаем всё возможное, чтобы победить в эти выходные», — приводит слова Зверева We Love Tennis.

Турнир пройдёт с 25 по 27 сентября в Лондоне, Великобритания. Действующим чемпионом Кубка Лэйвера является сборная мира.

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