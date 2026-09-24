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«Для меня это привилегия». Алькарас объяснил, почему участвует на Кубке Лэйвера — 2026

«Для меня это привилегия». Алькарас объяснил, почему участвует на Кубке Лэйвера — 2026
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, почему решил сыграть на Кубке Лэйвера — 2026.

«Мы не привыкли играть в командных турнирах. В остальное время года у нас практически нет подобных мероприятий. Лично я люблю командные турниры; мне нравится проводить время с товарищами по команде и получать удовольствие. Как вы могли видеть в прошлом году, я получил огромное удовольствие как на корте, так и вне его.

Эта неделя, когда я мог бы тренироваться или отдыхать, на самом деле помогает мне заново открыть для себя радость на корте и удовольствие от игры в теннис; это также очень помогает мне в предстоящих турнирах. Я стараюсь максимально использовать эту неделю и, конечно же, лучше узнать игроков вне корта. Для меня это привилегия, которой я безмерно наслаждаюсь. Мы также должны ценить аспект удовольствия; именно радость от игры в теннис мне и дарит это соревнование», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

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