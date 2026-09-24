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Карлос Алькарас рассказал, считает ли себя лидером команды Европы на Кубке Лэйвера

Карлос Алькарас рассказал, считает ли себя лидером команды Европы на Кубке Лэйвера
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, считает ли себя лидером команды Европы на Кубке Лэйвера — 2026.

«Каждой команде нужен лидер, но не думаю, что в этой команде есть только один. Я имею в виду, что мы все — одни из лучших игроков в мире, поэтому мы все работаем в одном направлении, стараемся помогать друг другу наилучшим образом. Поэтому я не считаю себя лидером, ни в этом соревновании, ни в каком-либо другом. Просто стараюсь выкладываться на полную, помогать своим товарищам по команде и команде настолько, насколько могу, и для меня это всё», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

За команду Европы также сыграют Александр Зверев, Флавио Коболли, Якуб Меншик и Рафаэль Ходар. В составе команды мира выступят американцы Брэндон Накашима, Тейлор Фриц, Лёнер Тьен, аргентинец Франсиско Серундоло, австралиец Алекс де Минор и представитель Казахстана Александр Бублик.

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