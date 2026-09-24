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Карлос Алькарас: Зверев постоянно пытается уговорить меня собрать волосы в хвостик

Карлос Алькарас: Зверев постоянно пытается уговорить меня собрать волосы в хвостик
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как отреагировали члены команды Европы на его рейтинг причёсок.

«Не думаю, что они видели этот рейтинг, так что я постараюсь выяснить, согласны они с ним или нет. Знаете, Зверев постоянно пытается уговорить меня собрать волосы в хвостик — говорит мне об этом каждый день. Не знаю, сделаю ли я это на самом деле, но с этим вопросом разберусь позже», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

За команду Европы на Кубке Лэйвера — 2026 также сыграют Александр Зверев, Флавио Коболли, Якуб Меншик и Рафаэль Ходар.

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