Первая ракетка мира Янник Синнер получил в подарок кастомный шлем Формулы-1. Его изготовил итальянский дизайнер Массимо Данте, который также сотрудничает с пилотами Алексом Албоном («Уильямс») и Серхио Пересом («Кадиллак»).

Фото: Соцсети Массимо Данте

Шлем выполнен в цветах итальянского флага. На боковой части дизайнер разместил полное имя теннисиста, а над визором можно увидеть собственный логотип Синнера.

Фото: Соцсети Массимо Данте

Фото: Соцсети Массимо Данте

Фото: Соцсети Массимо Данте

Последнее выступление 25-летнего теннисиста перед травмой было в финале Уимблдона летом этого года. Там итальянец обыграл вторую ракетку мира Александра Зверева (Германия). Всего в активе Синнера пять титулов ТБШ – он дважды побеждал на Australian Open (2024, 2025), единожды на US Open (2024) и дважды выигрывал Уимблдон (2025, 2026).