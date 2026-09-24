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Мария Саккари вышла в 1/4 финала WTA-500 в Сингапуре

Мария Саккари вышла в 1/4 финала WTA-500 в Сингапуре
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33-я ракетка мира Мария Саккари (Греция) вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сингапуре. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Японии Нао Хибино (190-я в рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.

Сингапур. 2-й круг
24 сентября 2026, четверг. 17:10 МСК
Мария Саккари
33
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Нао Хибино
190
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино

Соперницы провели на корте 1 час 25 минут. Саккари реализовала четыре брейк-пойнта, допустила четыре двойные ошибки и девять раз подала навылет. На счету Хибино одна подача навылет, один брейк-пойнт и четыре двойные ошибки.

Соперницей Марии Саккари в четвертьфинале станет представительница Австралии Талия Гибсон. 22-летняя теннисистка занимает 63-ю строчку в мировом рейтинге. Спортсменки выйдут на корт 25 сентября.

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