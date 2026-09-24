Мария Саккари вышла в 1/4 финала WTA-500 в Сингапуре

33-я ракетка мира Мария Саккари (Греция) вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Сингапуре. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Японии Нао Хибино (190-я в рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.

Соперницы провели на корте 1 час 25 минут. Саккари реализовала четыре брейк-пойнта, допустила четыре двойные ошибки и девять раз подала навылет. На счету Хибино одна подача навылет, один брейк-пойнт и четыре двойные ошибки.

Соперницей Марии Саккари в четвертьфинале станет представительница Австралии Талия Гибсон. 22-летняя теннисистка занимает 63-ю строчку в мировом рейтинге. Спортсменки выйдут на корт 25 сентября.