Рыбакину торжественно встретили в Казахстане после победы на US Open

Первую ракетку мира Елену Рыбакину торжественно встретили в Казахстане после победы на Открытом чемпионате США по теннису. Спортсменку встречали с оркестром, цветами и аплодисментами. Также некоторым из болельщиков удалось получить от Елены автограф.

В финальном матче Открытого чемпионата США – 2026 казахстанская теннисистка обыграла текущую вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Соперницы провели на корте 2 часа 21 минуту.

Трофей на US Open стал третьим для Рыбакиной на турнирах «Большого шлема». Ранее она становилась победительницей Australian Open (2026) и чемпионкой Уимблдона (2022).