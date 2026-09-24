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Рыбакину торжественно встретили в Казахстане после победы на US Open

Рыбакину торжественно встретили в Казахстане после победы на US Open
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Первую ракетку мира Елену Рыбакину торжественно встретили в Казахстане после победы на Открытом чемпионате США по теннису. Спортсменку встречали с оркестром, цветами и аплодисментами. Также некоторым из болельщиков удалось получить от Елены автограф.

В финальном матче Открытого чемпионата США – 2026 казахстанская теннисистка обыграла текущую вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Соперницы провели на корте 2 часа 21 минуту.

Трофей на US Open стал третьим для Рыбакиной на турнирах «Большого шлема». Ранее она становилась победительницей Australian Open (2026) и чемпионкой Уимблдона (2022).

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