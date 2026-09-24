Российский теннисист Шарипов объяснил, почему не ездит на «фьючерсы»

23-летний российский теннисист Марат Шарипов рассказал, почему играет сложные «челленджеры» вместо «фьючерсов», на которых легче набирать очки.

«Некоторые игроки выбирают турниры послабее, а я на протяжении всей карьеры играю турниры в Европе. И мне даже мой агент говорит: «Зачем ты играешь там, когда можно поехать в Индию и набрать легче очки?» Но я разговаривал с некоторыми игроками, например, с Циципасом, его братом, папой, и они тоже сказали, что такой подход даст результат, потому что ты играешь сильные турниры против сильных игроков. В феврале я играл две 125-ки («челленджеры») во Франции. Там составы были настолько сильные, что я Басаваредди проиграл 6:4 в третьем сете. За выход в основу уступил парню [Клеману Табюру], который потом выиграл у Александра Блокса и дошёл до полуфинала», — сказал Шарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

Полную версию интервью с Маратом Шариповым читайте на нашем сайте в пятницу, 25 сентября, в 8:00 мск.