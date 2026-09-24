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Федерер назвал лучшего теннисиста современности, в топе — Синнер, Алькарас, Зверев

Федерер назвал лучшего теннисиста современности, в топе — Синнер, Алькарас, Зверев
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Экс первая ракетка мира Роджер Федерер ответил на вопрос, кто, по его мнению, сейчас лучший теннисист современности. В топ-3 у швейцарца Янник Синнер, Карлос Алькарас и Александр Зверев.

«Я бы сказал, что Синнер, из-за явного преимущества на «Мастерсе». Он играл отлично до травмы. Я думаю, когда он появляется на корте, он оказывается лучшим… Когда Карлос проявляет себя с наилучшей стороны, я могу утверждать, что он лучший игрок в мире… И Саша – теперь он наконец-то стал тем, кем мы все надеялись, что он однажды станет, — чемпионом турниров «Большого шлема», – приводит слова Федерера TNT Sports в соцсети X.

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