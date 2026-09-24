Сара Соррибес-Тормо: я играла бы пять сетов, если бы могла

188-я ракетка мира, испанская теннисистка Сара Соррибес-Тормо высказалась об отличии форматов мужских и женских турниров «Большого шлема». По мнению 29-летней спортсменки, матч из пяти сетов даёт некое конкурентное преимущество. Наличие дополнительного сета, по её словам, открывает больше пространства для реакции на неудачный момент, позволяет менять динамику матча.

«То, что они [мужчины] могут быть спокойны в некоторые моменты, – это очень позитивно. Поэтому я думаю, что они часто доходят до четвертьфиналов, полуфиналов или финалов, потому что у них есть этот чуть больший запас… Я бы, если могла, играла бы пять сетов, была бы очень рада их играть», – приводит слова Соррибес-Тормо Punto de Break.

Для неё игра в формате до пяти сетов изменила бы природу матчей.

«Я полностью за, думаю, это совершенно другие матчи», – отметила Соррибес-Тормо.