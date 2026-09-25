«Джокович и Уильямс». Алькарас — о лучших теннисистах всех времён

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в рамках игры назвал Новака Джоковича лучшим игроком всех времён. Среди женщин лучшей оказалась Серена Уильямс. Самый трудный соперник для Алькараса – Янник Синнер, а Роджер Федерер – партнёр мечты.

Также экс первая ракетка мира ответил, с кем из знаменитостей он бы хотел сыграть парный матч.

«Первый, кто пришёл мне в голову, – Леонардо Ди Каприо», – приводит слова Алькараса TNT Sports в соцсети X.

В активе Алькараса 26 титулов в одиночном разряде под эгидой ATP. В 2026 году испанец становился победителем Australian Open, где в финале обыграл Новака Джоковича со счётом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5, а также победителем «пятисотника» в Дохе (Катар).