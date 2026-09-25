24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович посетил матч баскетбольной команды «Црвена Звезда» с литовским клубом «Жальгирис» (77:83) в рамках 1-го тура баскетбольной Евролиги.

Болельщики поприветствовали 39-летнего теннисиста аплодисментами и проскандировали его имя.

В активе Джоковича 101 титул в одиночном разряде под эгидой ATP. Он становился бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года в Пекине. В 2024 году Джокович одержал победу на Олимпийских играх в Париже. В финале серб обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Соперники провели на корте 2 часа 51 минуту.