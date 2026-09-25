«Он дал мне много советов». Бублик — о тренировке с Агасси

21-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о работе с экс первой ракеткой мира Андре Агасси на Кубке Лэйвера – 2026, который пройдёт в Лондоне, Великобритания, с 25 по 27 сентября.

«Он дал мне много советов. У меня была очень, очень долгая тренировка с ним. Здорово слушать чемпионов – что они думают о твоей игре, каким видят твой потолок, где можно прибавить. Для теннисиста это совершенно уникальный опыт – когда тебя тренирует тот, кого ты иначе никогда бы не получил в тренеры. Думаю, это действительно интересно. Ты много из этого выносишь», – приводит слова Бублика пресс-служба Кубка Лэйвера.