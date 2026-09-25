Шарипов назвал самого сложного соперника на пути к дебютной победе на «челленджере»

23-летний российский теннисист Марат Шарипов вспомнил самый сложный матч на победном «челленджере» в Гуанчжоу.

«Против Ллойда Харриса в Гуанчжоу, потому что там получилось так, что я проиграл первый сет, во втором было 5:5, я проигрывал на своей подаче и смог два раза активно выигранным мячом всё-таки дожать этот гейм. Он сейчас в хорошей форме, выиграл три «челленджера», прошёл квал на US Open, где играл с Циципасом четыре сета. Так что победа над ним самая такая тяжёлая. Когда я его обыграл, я сказал себе: «Блин, я самого сильного игрока на турнире выиграл, теперь надо доказывать и стараться турнир дожимать», — сказал Шарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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