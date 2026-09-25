«Конкуренция выше». Шарипов — о том, почему парни тяжелее девушек осваиваются в про-туре

232-я ракетка мира Марат Шарипов назвал причины, по которым парни сложнее девушек осваиваются в про-туре.

«В мужском теннисе конкуренция выше, чем в женском. Думаю, это не секрет. В мужском теннисе тяжелее пробиться, потому что нужно больше средств на то, чтобы воспитать игрока. Ещё он тяжелее в физическом плане: играются пять сетов на «Больших шлемах», удары сильнее. Это очень тяжело. Нужно иметь хороший тренерский штаб, тренировки, спонсорские контракты, потому что всё-таки теннис — недешёвый вид спорта.

Не скажу, что в туре с кем-то разговаривал на эту тему. Теннис эволюционирует, и лет через 10 будет ещё труднее играть и пробиваться. Конкуренции всё больше и больше. Думаю, в 90-х было попроще. Сейчас с каждым десятилетием всё тяжелее и тяжелее пробиваться», — сказал Шарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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