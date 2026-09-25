Шарипов рассказал о финансировании со стороны теннисной федерации

232-я ракетка мира Марат Шарипов рассказал, как обстоят дела с финансированием со стороны теннисной федерации.

«Федерация тенниса Татарстана с этого года даёт очень хорошую поддержку именно в финансовом плане. Они выделили хорошую сумму, эти средства идут на зарплату моим тренерам, расходы по тренировочному процессу. Они также спонсировали и предыдущие годы — меня лет с 15, наверное. Но именно с этого года ощутимо поменялась сумма, и её стало хватать на большую часть расходов, так как Федерация тенниса России перестала финансировать», — сказал Шарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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