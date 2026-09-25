«Уровень у меня всегда был». Шарипов — о дебютной победе на «челленджере»

23-летний российский теннисист Марат Шарипов рассказал, что помогло ему выиграть долгожданный «челленджер».

«Уровень у меня всегда был. Просто чуть-чуть не везло где-то по сетке, где-то матч чуть-чуть в трёх сетах проигрывал.

Поэтому я ждал этот момент. Конечно, не ожидал, что он случился прямо сейчас, потому что это мои первые турниры на харде после грунтового сезона. Я выступил в России на Спартакиаде и поехал через три дня играть в Азии. Тут совершенно другой климат, другие корты. И как-то постепенно, матч за матчем, я просто ставил перед собой задачу показывать хорошую игру, выходить играть каждый матч, стараться по полной выложиться, не думая о победе вообще. Плюс со мной тут была вся семья, моя мама, девушка, её родители. Хорошая поддержка. Всё вместе дало вот такой результат», — сказал Шарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.