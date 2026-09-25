«После «челленджера» сразу продлили контракт». Марат Шарипов — о спонсорах

232-я ракетка мира Марат Шарипов после победы на «челленджере» в Гуанчжоу рассказал о новых спонсорах.

«У меня появился спонсор — американская компания HotelPlanner. Я случайно познакомился с генеральным директором в Лондоне, играл с ним в теннис. Он спонсирует очень много теннисистов из первой сотни. И мужчин, и женщин. У меня их лого на футболке. Часть контракта — денежная, ещё часть — ваучеры на бронирование отелей, потому что его компания занимается именно этим.

Ракетками я всё так же играю Wilson. Что стоит отметить: у меня с ними в этом году закончился контракт и мне сказали, что нужно играть «Шлемы», чтобы получить новый контракт. То же самое с Mizuno. Но после двух удачных «челленджеров» мне сразу продлили контракт Wilson на два года и Mizuno ещё на следующий сезон», — сказал Шарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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