Шарипов рассказал, как планирует попасть в квалификацию ближайшего Australian Open

232-я ракетка мира Марат Шарипов поделился планами по росту в рейтинге и попаданию в квалификацию Australian Open — 2027.

«Сейчас план такой. Я стал 232-м, и у меня по очкам ничего не списывается до конца года. Порог на попадание на Австралию — 15 ноября, и сейчас мне нужно набрать порядка 20 очков, чтобы быть уверенным в попадании на Australian Open на 100%. Впереди китайская серия, она ещё долгая. Может, если попаду, поеду в Алматы на ATP-250. Потом планирую посмотреть, что будет с Шанхаем, потому что сейчас если поехать на альтернативу, то у меня уже будет новый рейтинг и я буду выше всех, должен попасть. Так что буду играть либо «Мастерс» в Шанхае, пробовать, либо играть «челленджеры» в Китае. Думал сначала поехать в Америку, но, раз в Китае у меня пошло, я, наверное, не буду менять место и постараюсь войти в этом году в топ-200, там не так много очков осталось», — сказал Шарипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Полуяновой.

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