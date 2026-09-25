«Формат здесь такой, что расслабляться нельзя». Кузнецова — о Кубке Лэйвера — 2026

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась ожиданиями от Кубка Лэйвера — 2026, который стартует в Лондоне 25 сентября.

«Ну что, друзья, уже завтра начинается Кубок Лэйвера. В этом году он проходит в Лондоне, на арене The O2, с 25 по 27 сентября. Команды уже на месте, сегодня тренируются на знаменитом чёрном корте, так что самое время разо