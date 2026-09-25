Алькарас: я пытаюсь понять, каков мой стиль на корте и вне его

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что начинает уделять больше внимания моде и пытается найти свой стиль за пределами корта. По словам испанца, он изучает эту сферу и прислушивается к советам профессионалов.

«Ну, честно говоря, я пытаюсь влиться в этот мир. Я начинаю больше внимания уделять вопросам моды, понимаешь? Тому, как я выгляжу, одеваюсь. Я достаточно молод, чтобы пробовать новое и пытаться понять, что мне больше всего идёт. Я всё ещё пытаюсь разобраться, каков мой стиль на корте и вне его, в основном вне его, если честно», – сказал Алькарас в видео SLMan.

Также 23-летний теннисист рассказал о работе с дизайнером Джимом Муром.

«Он был удивлён и даже спросил меня, всё ли мне нравится, потому что я был тихим и старался слушать всё, что он говорил. Он очень-очень хороший дизайнер, и я стараюсь учиться как можно больше у этих ребят. Я сказал ему, что это мир, в