Федерер назвал Надаля лучшим партнёром для игры в парном разряде

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер (Швейцария) ответил на вопрос экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля (Испания), кто был его лучшим партнёром для игры в парном разряде.

Рафаэль Надаль: Кто был твоим любимым партнёром по паре?

Роджер Федерер: Я думал, моя жена, пока не появился этот парень. Так что Рафа может оставить это место за собой, – сказал Федерер в видео Laver Cup.

В активе Федерера 103 титула в одиночном разряде под эгидой ATP. Швейцарец завершил карьеру в 2022 году после выступления на Кубке Лэйвера в Лондоне. Прощальный матч Федерер провёл в парном разряде с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем.