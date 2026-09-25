Кубок Лэйвера — 2026: расписание матчей на 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, в Лондоне, Великобритания, стартует Кубок Лэйвера – 2026, в котором сразятся команды Европы и мира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей на пятницу.

Теннис. Кубок Лэйвера – 2026, финал. Расписание матчей на 25 сентября (время начала – московское):

17:00. Каспер Рууд (Норвегия, Европа) – Франсиско Серундоло (Аргентина, мир);

18:00. Якуб Меншик (Чехия, Европа) – Брэндон Накашима (США, мир);

21:00. Рафаэль Ходар (Испания, Европа) – Александр Бублик (Казахстан, мир);

22:30. Карлос Алькарас (Испания) /Якуб Меншик – Александр Бублик/Тейлор Фриц.

В состав команды мира в этом году вошли Тейлор Фриц, Алекс де Минор, Александр Бублик, Лёнер Тьен, Брэндон Накашима и Франсиско Серундоло. Команду Европы составили Карлос Алькарас, Александр Зверев, Флавио Коболли, Якуб Меншик, Каспер Рууд и Рафаэль Ходар.