Рыбакиной подарили ковёр с её портретом

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина получила в подарок ковёр с своим портретом от казахстанской художницы Асель Сабыржанкызы.

Фото: Соцсети Асель Сабыржанқызы

В сентябре 2026 года в финале Открытого чемпионата США 27-летняя теннисистка обыграла нынешнюю вторую ракетку мира Арину Соболенко, которая выступает за Беларусь, со счётом 6:4, 5:7, 6:2. Соперницы провели на корте 2 часа 21 минуту.

Трофей на US Open стал для Рыбакиной третьим на турнирах «Большого шлема». В 2022 году она стала чемпионкой Уимблдона, в 2026 году — победительницей Australian Open.