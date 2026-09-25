Матчи 1/4 финала турнира WTA-250 в Сеуле перенесены на 26 сентября из-за дождя

Матчи четвертьфинала турнира категории WTA-250 в Сеуле, запланированные на сегодня, 25 сентября, перенесены на следующий день из-за погодных условий в регионе.

В пятницу должны были состояться четыре матча. Встреча между Кэти Волынец и Кимберли Биррелл началась в 5:00 мск и дошла до третьего сета, после чего была остановлена при счёте 6:2, 2:6, 2:4. Также на сегодня запланированы матчи между Анной Бондарь и Еленой-Габриэлой Русе, Алиной Корнеевой и Тайлой Престон, Ланланой Тараруди и Майей Джойнт.

Таким образом, на турнире в рамках одного игрового дня будут проведены матчи и четвертьфинальной, и полуфинальной стадий.

Действующей чемпионкой турнира в Сеуле является польская теннисистка Ига Швёнтек.