«Он почти круглый год на турнирах». Девушка Синнера Хасанович — об их отношениях
Датская модель, девушка первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера Лайла Хасанович поделилась некоторыми подробностями их отношений. По словам девушки, жизнь на расстоянии им не мешает.
«К счастью, думаю, нам с Янником удалось создать наше собственное пространство, где мы можем быть на 100 процентов собой и совершенно обычной парой. За закрытыми дверями у нас абсолютно нормальные и стабильные отношения. Да, мы живём в разных странах, но, даже если бы я переехала к нему завтра, это всё равно была бы дистанция, потому что он почти круглый год на турнирах», – приводит слова Хасанович Ekstra Bladet.