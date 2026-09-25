Андре Агасси пошутил, что Фриц — первый социопат, когда-либо игравший в теннис

Бывшая первая ракетка мира Андре Агасси похвалил американца Тейлора Фрица за способность быстро забывать свои ошибки в матчах. Агасси в шутку назвал 10-ю ракетку мира «первым социопатом, когда-либо игравшим в теннис», из-за его «впечатляюще короткой памяти».

Фриц подтвердил слова своего капитана по сборной мира на Кубке Лэйвера – 2026.

«Я стараюсь не позволять вещам влиять на меня, особенно когда я на корте. Я стараюсь быть сосредоточенным на моменте. Если случается что-то плохое, я расстроюсь на секунду, но потом иду дальше. Люди думают, что, если ты злишься, это может повлиять на следующие очки. Но мне просто нужно выпустить пар и сказать: «Это было ужасно, но давайте двигаться дальше», – приводит слова Фрица AS.

Также Андре Агасси отметил выступление 28-летнего теннисиста на Кубке Лэйвера в матче против Александра Зверева в прошлом году.

«Мне понравилось, как Тейлор завершил свой матч против Зверева этим ударом с лёта слева. Думаю, он видел крокодилов на линии подачи, и я сказа