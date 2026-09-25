Андре Агасси: я молюсь за Алькараса последние четыре месяца

Экс первая ракетка мира Андре Агасси, выступающий в качестве капитана сборной мира на Кубке Лэйвера – 2026, перед стартом турнира признался, что следит за восстановлением третьей ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса.

«Теннис скучал по нему. Я скучал по нему. Для нашего спорта он невероятен. Я буквально молился последние четыре месяца, чтобы его запястье было здорово на 100% где-то в октябре», – сказал Агасси на подкасте Энди Роддика Served.

Кубок Лэйвера – 2026 пройдёт с 25 по 27 сентября в Лондоне, Великобритания. В состав команды мира в этом году вошли Тейлор Фриц, Алекс де Минор, Александр Бублик, Лёнер Тьен, Брэндон Накашима и Франсиско Серундоло. В команду Европы – Карлос Алькарас, Александр Зверев, Флавио Коболли, Якуб Меншик, Каспер Рууд и Рафаэль Ходар.