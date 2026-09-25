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«Я должен наслаждаться опытом». Ходар — о совете Алькараса перед Кубком Лэйвера — 2026

«Я должен наслаждаться опытом». Ходар — о совете Алькараса перед Кубком Лэйвера — 2026
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14-ракетка мира 20-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар, который представляет команду Европы в Кубке Лэйвера – 2026, рассказал, какой совет ему дал третья ракетка мира Карлос Алькарас (Испания).

«Он дал мне хорошие советы о том, как здесь играть: я должен наслаждаться, в конце концов, это событие, где собраны лучшие игроки. Я должен воспринимать это матч за матчем, это очень длинный турнир, и в итоге всё решается в последний день. Прежде всего я должен наслаждаться опытом», – приводит слова Ходара RTVE.

Вместе с Ходаром в команде Европы сыграют Карлос Алькарас, вторая ракетка мира Александр Зверев, седьмая ракетка Флавио Коболли, 15-я ракетка Якуб Меншик и 17-я ракетка Каспер Рууд.

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