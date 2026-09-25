Янник Синнер снялся с «пятисотника» в Пекине

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер снялся с турнира категории АТР-500 в Пекине. Об этом он сообщил в видео, опубликованном на его странице в социальной сети Х. Янник — действующий чемпион соревнований.

«С сожалением сообщаю, что не смогу сыграть в этом году в Пекине. Моё колено не в том состоянии, в котором хотелось бы, я пока не готов соревноваться, но сделаю всё возможное, чтобы поскорее вернуться на корт. Больше всего, конечно, скучаю по атмосфере и болельщикам. Было невероятно здорово выступать в Пекине в предыдущие годы и выиграть титул в прошлом году. Расстроен, что не смогу его защитить в этот раз, но буду рад вернуться в следующем году. Желаю всем успешного турнира», — сказал Синнер.

Янник Синнер последний раз выходил на корт в официальных турнирах на победном для себя Уимблдоне в июле. Позднее он снимался с двух «Мастерсов» и US Open из-за проблем с коленом.