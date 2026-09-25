Тим и Гаске примут участие в выставочном турнире в честь юбилея академии Надаля

Обладатель 17 титулов ATP в одиночном разряде, экс третья ракетка мира Доминик Тим (Австрия) и экс седьмая ракетка мира Ришар Гаске (Франция) примут участие в выставочном турнире в честь 10-летнего юбилея академии бывшей первой ракетки Рафаэля Надаля на Мальорке, Испания. Об этом сообщает пресс-служба академии.

Австриец войдёт в состав команды победителя трёх турниров «Большого шлема» и бывшей первой ракетки мира Энди Маррея. Он будет противостоять команде Рафаэля Надаля, в которую войдёт Ришар Гаске.

Турнир пройдёт в следующую субботу, 3 октября. Остальные участники команд Рафы и Маррея будут объявляться постепенно до начала мероприятия.