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Александр Бублик выразил соболезнования близким погибших в Казахстане военных

Александр Бублик выразил соболезнования близким погибших в Казахстане военных
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21-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик отреагировал на трагедию, произошедшую 24 сентября в Казахстане во время учений военных на Каспийском море.

«Соболезную семьям погибших парней во время учений на Каспии», – написал Бублик в своём телеграм-канале.

24 сентября в Минобороны Казахстана сообщили, что во время учений в Мангистауской области в море унесло военных. По уточнённым данным, в акватории оказались 17 человек, из которых 14 погибли, трое спасены. Поисковая операция завершена. По факту случившегося открыто уголовное дело о халатности и нарушении правил кораблевождения. 25 сентября было объявлено в Казахстане днём траура.

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