Андреева — Фернандес: россиянка проиграла первый сет 1/4 финала турнира в Сингапуре
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Сегодня, 25 сентября, на хардовых кортах Сингапура продолжается турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в полуфинал сражаются пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Канады Лейла Фернандес, занимающая в мировом рейтинге 31-е место.
Сингапур. 1/4 финала
25 сентября 2026, пятница. 13:45 МСК
5
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
31
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Первая партия матча осталась за канадской теннисисткой. Фернандес завершила сет со счётом 6:2 в свою пользу за 41 минуту. «Чемпионат» ведёт