15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева — Фернандес: россиянка проиграла первый сет 1/4 финала турнира в Сингапуре

Андреева — Фернандес: россиянка проиграла первый сет 1/4 финала турнира в Сингапуре
Комментарии

Сегодня, 25 сентября, на хардовых кортах Сингапура продолжается турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в полуфинал сражаются пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Канады Лейла Фернандес, занимающая в мировом рейтинге 31-е место.

Сингапур. 1/4 финала
25 сентября 2026, пятница. 13:45 МСК
Мирра Андреева
5
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Лейла Фернандес
31
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Первая партия матча осталась за канадской теннисисткой. Фернандес завершила сет со счётом 6:2 в свою пользу за 41 минуту. «Чемпионат» ведёт