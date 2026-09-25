Андреева — Фернандес: россиянка проиграла первый сет 1/4 финала турнира в Сингапуре

Сегодня, 25 сентября, на хардовых кортах Сингапура продолжается турнир категории WTA-500. В рамках игрового дня за выход в полуфинал сражаются пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Канады Лейла Фернандес, занимающая в мировом рейтинге 31-е место.

Первая партия матча осталась за канадской теннисисткой. Фернандес завершила сет со счётом 6:2 в свою пользу за 41 минуту. «Чемпионат» ведёт