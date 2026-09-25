«Аминь». Беккер поддержал призыв Алькараса прекратить поздние матчи на ТБШ

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас предложил покончить с поздними матчами на ТБШ. По его словам, так у соперника, закончившего играть раньше, появляется преимущество. Слова испанца поддержал экс первая ракетка мира Борис Беккер.

«Для спортсмена финишировать в 3:30 утра означает, что нам пришлось покинуть корты в 4:30, затем вернуться в отель. Ты не ложишься спать до 6:30 или 7 утра. Чтобы восстановиться к следующему матчу, у твоего соперника есть преимущество. Это слишком много. Им придётся что-то делать. Я не говорю про 3:30, но даже финиш в 12 – это уже слишком поздно», – приводит слова Алькараса Yahoo Sports.

23-летний теннисист также считает, что позднее время проведения матчей плохо сказывается и на просмотрах игр. В пример он привёл свой прошлый матч на US Open против Бена Шелтона, окончившийся в 3:33 по местному времени в Нью-Йорке.

«Обидно, что такой матч не увидело много людей, потому что им нужно спать, им нужно утром на работу. Если бы тот матч начался в 7 или 8 вечера и максимум закончился в 11, стадион был бы забит. Многие пропустили его из-за расписания», – сказал Алькарас.

На своей странице в социальной сети Беккер поддержал испанца, отреагировав на его слова: «Аминь».