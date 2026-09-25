Бен Шелтон снялся с «пятисотника» в Токио

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон снялся с турнира категории АТР-500 в Токио. Его заменит ещё один представитель США, Алекс Михельсен, занимающий в мировом рейтинге 34-е место. Причина снятия Шелтона с соревнований неизвестна.

На минувшем US Open Шелтон дошёл до финала, где уступил немецкому теннисисту Александру Звереву со счётом 3:6, 6:7 (2:7), 7:5, 2:6. Этот финал стал первым в карьере Шелтона на турнирах «Большого шлема».

Турнир в Токио стартует 30 сентября и завершится 6 октября. Его действующим победителем является нынешняя третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.